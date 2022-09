Il meglio della pallacanestro è arrivato a Tortona

TORTONA - "Un evento importante per il Derthona Basket e la città di Tortona, che hanno accolto i protagonisti della pallacanestro europea in un convegno dall’alto tasso di interesse": così i co-organizzatori della Bertram hanno definito l'edizione 2022 di ‘Meet The Best’ dal titolo ‘Costruire il futuro’, alla quale hanno partecipato oltre cento persone, tra addetti ai lavori e appassionati, tutti raccolti al Teatro Civico di Tortona. Il convegno, organizzato in collaborazione da, coem detto, Derthona Basket e A Better Basketball, patrocinato dal Comune di Tortona, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e da Mapei, moderato da Mino Taveri, ha visto alternarsi sul palco alcune personalità di spicco della pallacanestro italiana e internazionale.

Ad aprire l’evento, dopo l’introduzione di Andrea Bassani, co-fondatore di Abb, sono stati gli interventi di Marco Picchi, presidente Bertram Derthona, e Federico Chiodi, sindaco di Tortona, padroni di casa. Ferencz Bartocci, ad di Bertram Derthona, ha inaugurato poi la prima sessione di lavoro (‘Il progetto Cittadella e altre esperienze nazionali e internazionali’) illustrando l’attività del Club e di Gestione Cittadella, la società di gestione della Cittadella dello Sport di Tortona. ‘Meet The Best 2022 – Costruire il futuro’ è proseguito poi con i contributi di Gianandrea Barreca, architetto dello studio Barreca & La Varra che ha curato e illustrato gli aspetti tecnici del progetto della nuova arena di Tortona, di Maria Angeles Vidal, direttrice de l’Alqueria di Valencia, e di Maurizio Gherardini, direttore generale del Fenerbahce Istanbul, che ha dialogato con Taveri raccogliendo gli aspetti più importanti degli interventi che lo hanno preceduto.

Dopo la pausa, il convegno è ripreso con la seconda sessione di lavoro, dal titolo ‘L’esperienza di EuroLeague Basketball, le case histories americane, la testimonianza della Lba e le grandi firme tortonesi’, aperta dalla testimonianza di Diego Guillen, Senior Competition Director di EuroLeague Basketball, cui è seguito il primo intervento in Italia ed Europa di Marshall Glickman dal momento della sua nomina a Acting Ceo di EuroLeague Basketball.

A chiudere ‘Meet The Best 2022 – Costruire il futuro’ sono stati il dialogo tra Luca Chiabotti, co-fondatore di Abb, e Umberto Gandini, Presidente di Legabasket, e il question time di Daniele Dallera, caporedattore della redazione sport del Corriere della Sera, con alcuni dei relatori intervenuti nella giornata.