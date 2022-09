SuperCoppa Bertram, primo ostacolo Sassari

TORTONA – La Supercoppa, nel formato Final Four, mette subito la Bertram alle prese con la semifinale. Bianconeri in campo domani (ore 18) nella semifinale che li vede opposti al Banco di Sardegna. Leoni senza Macura e Tavernelli e reduci da una preseason poco fluida nel lavoro causa infortuni. Nell’altra sfida, che dà l’accesso alla finalissima di giovedì, di fronte Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Qui Tortona

“Per noi è una bella occasione di partecipare a una manifestazione molto importante, che mette in palio un trofeo e – spiega Marco Ramondino - a cui prendono parte le migliori squadre della Lega. Siamo molto contenti e motivati. Vogliamo giocare duro e competere sapendo navigare durante le difficoltà che la partita proporrà. Come arriviamo? Non abbiamo mai avuto la squadra al completo. E’ stata una preseason con poca continuità di lavoro anche se la squadra ha lavorato bene e il clima è buono. Sassari è una squadra con una grande capacità di giocare velocità anche con i lunghi. Una grande facilità a convertire la difesa in attacco. Hanno talento negli esterni e nei lunghi con Bendzius che apre il campo con il suo tiro”.

Qui Sassari

Alla vigilia il coach del Banco Piero Bucchi ha parlato così della gara. “Approcciamo alla sfida con Tortona con la giusta voglia e lo spirito che accompagna gli impegni ufficiali: siamo pronti. Tortona come noi è una squadra che ha cambiato poco rispetto alla passata stagione, tenendo la stessa guida tecnica. Sappiamo che sarà una bella sfida contro una buona squadra, la affrontiamo con fiducia, consapevoli dei nostri mezzi e della nostra ossatura che si è dimostrata buona”.

Stefano Gentile, uno dei veterani in casa Dinamo: “È sempre un piacere partire con la Supercoppa, perché c’è subito in palio un trofeo, contro le prime della classe, e questo significa che bisogna partire a bomba. Tortona arriva da un’ottima stagione ed è mossa da grande ambizione, la stessa con cui ci presentiamo anche noi: ci attende una bella sfida”.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA –BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Dove: PalaLeonessa, Brescia.

Quando: mercoledì 28 settembre, ore 18.

Arbitri: Lanzarini, Sahin, Martolini.

Come seguirla: Sul canale Eurosport 2. In streaming su Eleven Sports (a pagamento) su https://elevensports.com/it/ oppure sull’App Eleven. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Christon, Harper, Filoni, Daum, Cain. Sassari con Robinson, Dowe, Jones, Bendzius e Onuaku.

Indisponibili: Macura e Tavernelli (Tortona); Treier e Devecchi (Sassari).

Note: Tortona è alla prima apparizione nella competizione col format Final Four, dopo i quarti di finale della passata stagione. Sassari è alla settima partecipazione ed ha vinto due volte la Coppa: nel 2014 (contro Milano) e nel 2019 (contro Venezia). L’albo d’oro della competizione è comandato da Siena con sei trionfi, davanti ai quattro di Olimpia Milano e Pallacanestro Treviso.