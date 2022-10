Romairone risveglia il Derthona

TORTONA - Serviva una scossa, e una scossa è arrivata: il 3-0 con cui i tortonesi hanno piegato il Gozzano arrivato al 'Coppi' da terzo in classifica e bruscamente ridimensionato può significare un punto di (ri)partenza per i ragazzi di Fossati, mai così letali come nella ripresa della gara di oggi.

Anche nel primo tempo, peraltro, erano arrivate alcune occasioni limpide per passare in vantaggio: al 9' Gomez per Manasiev che da posizione defilata sulla sinistra sembra segnare ma è solo un'illusione, poi quattro minuti dopo Saccà scatta sul filo del fuorigioco ma angola troppo la conclusione da destra mettendo la palla larga sul fondo. Il Gozzano risponde con un colpo di testa di Cicagna alto sul fondo, poi nel finale Manasiev serve una verticalizzazione per Saccà che viene anticipato di un soffio da Vagge in uscita bassa, risponde Vono da piazzato che però è un tiro da dimenticare.

A inizio ripresa la scelta tecnica che cambia la gara: dentro Romairone per Gomez e già dopo cinque minuti la punta ex Pro Vercelli si guadagna e trasforma un rigore di potenza superando Vagge. Il Derthona continua a premere: Soplantai apre e chiude un'azione da applausi dove solo l'intervento disperato di un difensore riesce a salvare la porta di Vagge deviando in angolo, ma poco dopo il portiere deve nuovamente arrendersi su una punizione morbida di Manasiev che si infila nel 'sette' per il raddoppio. I bianconeri si sono sbloccati e si vede: cinque minuti dopo c'è un altro piazzato dalla sinistra che batte Saccà trovando Romairone pronto alla deviazione nell'area piccola che vale il 3-0. Parte la girandola dei cambi e la partita, di fatto, finisce qui: mercoledì a Bra il Derthona può dare continuità e nuovi obiettivi al proprio campionato.

DERTHONA - GOZZANO 3-0

MARCATORI: st 6' Romairone rig., 16' Manasiev, 21' Romairone

DERTHONA (3-4-2-1): Edo; Agazzi, Soplantai, Zucchini; Fomov (36' st Turchet), Giannone (25' st Matera), Ciko, Procopio (17' st Tambussi); Saccà (25' st Roma), Manasiev; Gomez (1' st Romairone). A disp. Coccolo, Daffonchio, D'Arcangelo, Turchet. All. Fossati

GOZZANO (3-4-3): Vagge; Brondani (28' st Di Giovanni), Dalmasso, Cicagna; Vono, Gemelli (32' st Mazzotti), Pennati, Nicastro (36' st Scarpa); Montalbano, Niosi (14' st Rao), Gasparoni (14' st Molinari). A disp. Vallacchi, Kambo, Turato. All. Schettino

ARBITRO: Massari di Torino

NOTE Ammoniti Giannone; Dalmasso, Montalbano. Calci d'angolo 7-2. Recupero pt 1'; st 5'. Spettatori 400 circa.