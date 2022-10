Bertram a Reggio per fare la guastafeste

TORTONA – Bertram reduce dalla vittoria in rimonta con Trento all’esordio. Reggio Emilia dal successo largo di Treviso. Seconda giornata del campionato di Serie A –Unipol Sai. Si gioca alle 17.35 al PalaBigi di Reggio con l’Unahotels che festeggia il ritorno nel suo impianto storico. E la squadra di coach Marco Ramodino vuole fare la guastafeste.

Qui Reggio Emilia

Massimiliano Menetti (coach Unahotels Reggio Emilia) si concentra sul ritorno a casa della squadra. "Questa sarà una giornata molto importante per la città. Il ritorno della Serie A al PalaBigi è un evento bello, atteso e importante perché non è solo legato alla pallacanestro ma a tutto il tessuto sociale di Reggio Emilia. Questa sarà una nuova pagina di un PalaBigi che piacerà moltissimo. In ambito cestistico, questa sarà una prova di maturità perché per finire queste grandi feste serve una ciliegina, che deve essere per forza una bella prestazione e quello che sarebbe un rientro magico con una bellissima vittoria".



Qui Tortona

Marco Ramondino (coach Bertram Tortona) radiografa così gli avversari."Reggio Emilia è una squadra molto organizzata, con gerarchie ben definite e una rotazione ampia e chiara, in cui ogni giocatore ha un ruolo e un compito ben preciso. Fin da subito ha trovato un equilibrio, senza patire il cambio di allenatore. Confermare l’asse play-pivot dalla passata stagione è sicuramente un riferimento importante per la squadra. Come tutte le formazioni di alto livello, non ha una caratteristica più importante di altre. Hanno tiratori pericolosi come Robertson e Vitali e lunghi di grande taglia, versatili e dinamici come Hopkins, Funderburk e Diouf. Inoltre, Cinciarini è il play e leader della squadra, esempio di continuità ed eccellenza ad altissimo livello. Reggio non può essere ridotta a un solo giocatore o caratteristica. Per cui serve cercare di capire come rompere gli automatismi e cosa accettare di concedere”.

Pre-Partita

UNAHOTELS REGGIO EMILIA- BERTRAM TORTONA

Dove: PalaBigi, Reggio Emilia.

Quando: domenica 9 ottobre, ore 17.35.

Arbitri: Lanzarini, Grigioni, Noce.

Come seguirla: In tivù in streaming su Eleven Sports (in abbonamento) e DMax. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Reggio Emilia con Cinciarini, Robertson, Amin, Reuvers, Hopkins. Tortona con Christon, Harper, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Olisevicius, Strautins (Reggio Emilia). Filoni (Tortona). In dubbio Radosevic (Tortona)

Note: Le due sfide di campionato della passata stagione sono gli unici precedenti tra le squadre, con il bilancio di una vittoria per parte (84-89 per la Bertram all’andata e 93-98 dopo un supplementare per la Unahotels al ritorno). Due ex Reggio tra le fila del Derthona. Ariel Filloy ha disputato l’annata 2013/14 vincendo l’EuroChallenge 2014. Leonardo Candi è stato capitano di Reggio Emilia da 2017 al 2022.