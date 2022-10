Il Derthona esonera Fabio Fossati

TORTONA - Le parole del presidente Cristiano Cavaliere nel postpartita di ieri lasciavano poche speranze, oggi l'annuncio ufficiale con le strade del Derthona e di Fabio Fossati che si separano dopo solo otto giornate con la squadra che ha raccolto una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte più la vittoria esterna di Coppa Italia nel primo turno.

"L'Asd Derthona FBC 1908 comunica - si legge sul sito ufficiale - di aver sollevato dall'incarico di Responsabile della Prima Squadra l'allenatore Fabio Fossati".

Anche la tifoseria a fine gara aveva avuto un duro confronto con l'allenatore, al quale venivano imputati i deludenti risultati della prima parte della stagione bianconera. "A Mister Fossati vanno i ringraziamenti - chiosa la società - per l'impegno profuso in questi mesi e i migliori auguri per il proseguo della carriera". Ora si attende il nome del sostituto, per il quale però bisognerà attendere domani mattina nella migliore delle ipotesi.