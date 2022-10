Soragna: "Questa provincia ha un grande ruolo nel basket"

ALESSANDRIA - "Ragazzi, il vostro obiettivo, deve essere, ogni giorno, allenarvi tanto, con passione, per migliorare il massimo che ognuno sa di poter dare. Sognare di essere Kobe Bryant è bello, ma il vero traguardo è mettere in campo il meglio di te stesso, sempre".

Matteo Soragna parla, sul campetto all'esterno di Decathlon, i giocatori del New Basket Team, e gli allenatori, e i genitori, ascoltano. Ha vinto un argento alle Olimpiadi di Atene 2004, e un mese prima era nella squadra che, in una amichevole in Germania, aveva battuto il dream team degli Stati Uniti, in una partita che è leggenda. "Il più forte giocatore che ho affrontato? Manu Ginobili: nessuno ha vinto tanto e ovunque come lui".

Parla anche della realtà provinciale. "Questo territorio si è conquistato e recita un ruolo di primo piano nella pallacanestro italiana. Tortona è l'espressione di una grande e solida progettualità, con valori e contenuti davvero belli, e la 'Cittadella dello sport' è un capolavoro. Casale è una piazza consolidata, le ragazze di Castelnuovo possono arrivare in alto ed è importante che Derthona stia lavorando a un grande polo, maschile e femminile". Anche grazie al Derthona Basketball Lab, rappresentato oggi dal presidente Claudio Coffano: anche New Basket Team entrerà, a breve, nella famiglia dei 'leoni'.

"A voi ragazzi dico di pensare, ogni volta che entrate in palestra, a quanto vi è mancato quel luogo, e il gioco, nel lockdown: vedrete quante energie in più riuscirete a mettere. E ai genitori dico: il posto dei ragazzi è in campo, il vostro sugli spalti a fare il tifo".