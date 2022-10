Acos Energia apre una sede anche a Tortona

TORTONA - Acos Energia, parte del Gruppo Acos, è lieta di informare che da martedì 25 ottobre sarà operativo un nuovo ufficio a Tortona, aperto al pubblico martedì, giovedì e venerdì dalle 08.15 alle 13.00.

La nuova sede è in strada Statale 35 dei Giovi al numero 42, dove già sono attivi gli sportelli di Gestione Ambiente e Gestione Acqua. Ancora una volta Acos Energia ed il Gruppo Acos fanno uno sforzo organizzativo e commerciale per essere vicini alla clientela ed al territorio, mettendo a disposizione per tutto il Tortonese anche il servizio gas, che si aggiunge agli altri già presenti. In questo momento così particolare di incertezza per le forniture di gas, Acos Energia è riuscita a concludere un contratto di approvvigionamento ed assicurare ai propri clienti la fornitura di gas per la stagione termica 2022-23.