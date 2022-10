Bertram si prepara alla domenica ‘rosa’

TORTONA - E' la partita più attesa della quinta giornata del campionato di Serie A. Bertram Derthona-Umana Reyer in programma domenica al PalaEnergica Paolo Ferraris alle ore 17.30 sarà una sfida speciale in campo e fuori.

La società tortonese, infatti, ha deciso di dare al confronto anche una finalità benefica.

Il club sostiene la campagna #nastrorosaAIRC che, per tutto il mese di ottobre, con una serie di iniziative mira a sensibilizzare sulla tematica della ricerca e della prevenzione del tumore al seno. Tutti gli spettatori presenti al palazzetto di Casale Monferrato riceveranno gratuitamente una bandana rosa realizzata con la collaborazione di CAA, partner del Club, e la spilletta rosa Airc. Due accessori con cui colorare il PalaEnergica Paolo Ferraris di rosa.

Prevendita e pullman

La società comunica che la vendita dei biglietti proseguirà fino a domenica con tre modalità: acquisto nella sede di Via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato 29 mattina dalle 10 alle 12), online sul sito di Vivaticket, oppure alla biglietteria del palazzetto il giorno della partita, a partire dalle ore 15.30.

Pronto anche il trasporto gratuito per i tifosi per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. La partenza è fissata alle 15.30 dal piazzale del PalaCamagna. Info e prenotazioni chiamando lo 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.