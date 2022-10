Si finge cliente e rapina una donna: 23enne arrestato dai Carabinieri

TORTONA - E’ un 23enne di origini slave il giovane che lo scorso 20 agosto si è finto cliente e ha rapinato una escort 49enne di origini thailandesi nel suo appartamento di Tortona. Il giovane si è portato via il cellulare della donna che, una volta intuite le intenzioni del 23enne ha reagito con forza riuscendo a metterlo in fuga.

Il ragazzo è in carcere. Sono stati i Carabinieri di Tortona, diretti dal capitano Domenico Lavigna, a identificarlo ed eseguire l’ordine di custodia cautelare. I militari lo hanno fermato in stazione ad Alessandria lo scorso 25 ottobre: la perquisizione (effettuata anche a casa) ha permesso di sequestrare 13 dosi di hashish (per questi fatti è stato denunciato).

I particolari dell’operazione sono stati spiegati questa mattina al comando provinciale dei Carabinieri di Alessandria, alla presenza del capitano Lavigna e il colonnello Giuseppe Di Fonzo.

“E’ importante che le persone abbiano fiducia in noi, come ha fatto la vittima - ha spiegato il capitano - Questo soggetto, proprio per le modalità adottate, potrebbe aver agito anche in altre città della provincia per cui invitiamo che dovesse aver subito atti simili a contattare i Carabinieri”.