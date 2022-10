Bertram in ‘rosa’ contro Venezia

TORTONA – Nella domenica ‘rosa” dell’Airc, Bertram, imbattuta dopo quattro giornate di Serie A UnipolSai 2022/23, ospita Umana Reyer Venezia, reduce dai due importanti successi contro Milano in campionato e a Cluj-Napoca in Eurocup. Una sfida di grande interesse.

Qui Tortona

Marco Ramondino, coach Tortona: "La Reyer è una grande squadra, con un sistema di gioco definito e tanti giocatori, come Brooks, Bramos, Watt e De Nicolao, che lo conoscono. Un sistema basato su grande varietà sia offensiva che difensiva, diverse soluzioni e adeguamenti, cambi di ritmo fatti con la difesa e con l’attacco. Nel roster hanno aggiunto atleti come Willis, reduce da una buonissima annata a Badalona, Granger che è un play da EuroLega, uno scorer come Freeman, Spissu, il play della Nazionale che qui parte dalla panchina. Queste sfide sono utili per crescere, vogliamo essere pronti dal punto di vista caratteriale ed emotivo. Sarà importante mantenere un buon ritmo offensivo, muovere bene la palla evitando le situazioni statiche. Difensivamente servirà essere bravi a interpretare la partita in corso d’opera”.



Qui Venezia

Gianluca Tucci, vice allenatore della Reyer. “Tortona è una squadra che non fa mistero delle sue ambizioni. Una squadra rodata, che ha fatto benissimo l’anno scorso e quest’anno ha inserito due giocatori di grande esperienza internazionale, come Christon e Radosevic, e quindi ha chiaramente ambizioni di vertice. Giocano una pallacanestro molto fluida, con un grande movimento di palla, hanno sicuramente tanti giocatori che sono tiratori dall’arco, come Macura e Daum, che conosciamo bene, Filloy, ma credo giocatori-chiave nel ruolo del lungo, perché Cain è un giocatore che sposta tanto gli equilibri: magari è uno che si vede poco, però a livello di rimbalzi, difesa, palle sporcate, assist e movimento del gioco è un perno, anche dell’attacco. In più hanno Candi che è on fire”.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA – UMANA VENEZIA

Dove: PalaEnergica Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: domenica 30 ottobre, ore 17.30.

Arbitri: Begnis, Bettini, Valzani.

Come seguirla: In tivù in streaming su Eleven Sports (in abbonamento) e in chiaro su D Max. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Christon, Harper, Macura, Daum, Cain. Venezia con Granger, Freeman, Moraschini, Willis, Watt.

Indisponibili: nessuno.

Note: La domenica sarà dedicata dal Derthona alla sostegno alla ricerca dell’Air con diverse iniziative che coinvolgeranno il pubblico. Nella scorsa stagione le due squadre si sono incrociate 6 volte, due in regular season e quattro nei quarti di finale dei playoff. Bilancio 4-2 per Tortona (una in stagione regolare e tre nei playoff). Ex della sfida Ariel Filloy, due stagioni (2016/17 e 2019/20) alla Reyer, vincendo lo Scudetto nel 2017 e una Coppa Italia nel 2020 e Marco Spissu ha giocato al Derthona nell’annata 2015/16 (9.7 punti, 3.3 rimbalzi e 3.6 assist a partita).