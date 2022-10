Pozzecco, bagno di folla al PalaFerraris

CASALE MONFERRATO - Ex giocatore. Personaggio. Allenatore. Ct della Nazionale. Gianmarco Pozzecco è amatissimo.

Arrivato al PalaEnergica di Casale Monferrato insieme a Charlie Recalcati per assistere a Bertram-Venezia, big match della quinta giornata del campionato di Serie A, il Poz è stato letteralmente assediato dai tifosi.

Tantissimi in coda per un selfie. Inevitabile, per lui, la standing ovation nell'intervallo.