TORTONA - Azione Tortona ricorda Ezra Pound a 50 anni dalla sua scomparsa, una delle più importanti figure del '900.

"Con usura nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia": questa una delle citazioni di Pound su pergamena comparse su vari monumenti della città, accompagnate da rose rosse.

"Ezra Pound fu poeta e profeta - dice il presidente Andrea Mantovani - i suoi versi e i suoi scritti sono un invito ad avere il coraggio di portare avanti una visione del mondo altra, un modo di agire altro in un’Europa che sta andando a scatafascio. Noi, che non a caso abbiamo deciso di portarne il nome, vogliamo raccogliere l’invito e la sfida, per far sì che questo mondo non perda coraggio e, come Pound gridava ai giovani artisti avanguardisti “Make it new!”, noi gridiamo a questa nazione "We believe in the resurrection of Italy"