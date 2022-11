Autosped, poker in emergenza

TORTONA - Dieci punti per andare oltre l'emergenza. Dieci minuti per dire che Autosped è forte anche quando deve rinunciare a quattro titolari: sa soffrire e, al momento giusto, accelerare. 32-13 il parziale dell'ultimo quatro, quello che spacca la gara con Ponzano, 76-56 alla sirena.

Eppure la vigilia è complicata: Rulli e Ravelli ancora in recupero, si fermano anche Premasunc e Gatti, per problemi muscolari. Giraffe senza lunghe, ma con il ritorno di Bonasia e con una grande prova di gruppo, ben cinque giocatrici in doppia cifra, Gianolla mvp per la seconda volta in questa stagione, 22 punti per lei, e doppia doppia per Smorto, 12 punti e 11 rimbalzi.

I primi tre quarti sono in equilibrio, Autosped avanti dopo 10', in avvio di secondo quarto sembra scappare, con un break di 5-0, ma le venete rispondono, annullano il gap e all'intervallo lungo è perfetta parità, 31-31. Testa a testa anche nel terzo, il quintetto di Molino mette la testa avanti, 44 43. Gara ancora aperta, ma Autosped la chiude con una prova di forza, una accelerazione irresistibile, percentuali devstanti e difesa solida. Da segnalare anche il debutto in A2 della giovanissima Grande.

Il PalaCamagna è una bolgia, che abbraccia le ragazze d'oro. Ora c'è da riportare in gruppo le assenti, per avere rotazioni in più, ma per una notte è bello godersi il poker.

AUTOSPED - PONZANO 76-56

(20-17, 31-31, 44-43)

Autosped: Marangoni 10, Bonasia 6, Leonardi 14, Gianolla 22, Smorto 12, Bernetti 2, Grande, Baldelli 10, Castagna. Ne: Gatti, Premasunac, Ravelli. All.: Molino

