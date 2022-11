In viale Kennedy la scuola del futuro

TORTONA - Si svela il progetto per le scuole elementari in viale Kennedy: un nuovo edificio che avrà pianta rettangolare con 66 metri di lunghezza e 22 di larghezza per una superficie coperta di circa 1.435 mq. e una superficie lorda complessiva di 3.476 mq; in altezza si svilupperà su tre piani per un totale di circa 15 metri dove gli spazi sono stati progettati seguendo le “Norme per l’edilizia scolastica”.

All’interno dell’edificio sono previste diciotto aule, otto al piano primo e dieci al piano secondo, oltre a sei laboratori di cui due al piano terra, tre al piano primo e uno al piano secondo. La flessibilità degli spazi dei laboratori permetterà di avere quattro cicli didattici - più comunemente detti 'sezioni' - completi della scuola primaria.