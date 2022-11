Straordinario Pier Guidi: è campione del mondo

BAHREIN - Impresa. Straordinaria impresa. Alessandro Pier Guidi è campione del mondo per la terza volta. E per il secondo anno consecutivo.

Come già nel 2021, decisiva, per il World Endurance Championship, l'ultima gara, la '8 Ore del Bahrein', alla quale Alessandro e James Calado, compagno di equipaggio fin dal primo titolo, nel 2017, sono arrivati con 11 punti di vantaggio sulla Porsche, margine discreto, ma non tranquillizzante, visto che i punti in palio nell'ultimo atto erano ben 38.

Senza contare le difficoltà di un Bop (balance of performance) decisamente 'pesante', che poteva costringere la Ferrari 488 numero 51, dell'Af Corse, a una gara in difesa.

Emozioni quasi a ogni giro, la macchina ha avuto problemi, ma Pier Guidi è riuscito a portarla al traguardo in quinta posizione, anche se a lungo ha girato sul tempo di 2'08'. A vincere è stata la 52, con Fuoco e Molina, compagni di squadra, davanti alla Corvette, molto veloce, un po' a sorpresa. Le Porsche al 3° e 4° posto, Pier Guidi - Calado quinti, con i punti sufficienti per conquistare il terzo mondiale.

"Sono senza voce e sto piangendo dalla gioia - il commento di Franco Giuliani, presidente del Ferrari Club Alessandria, di cui Ale è socio onorario - Abbiamo affidato il nostro striscione a un amico che era sul circuito del Bahrein: so che Pier Guidi lo ha visto e si è commosso. Noi eravamo, idealmente, tutti lì a tifare per lui. Che spettacolo vedere lui e James che saltano e si abbracciano, il tutto raccontato da un altro tortonese, Marco Petrini".

Ad abbracciare il tricampione la moglie Sara. "Lo aspettiamo il 4 dicembre alla nostra festa - aggiunge Giuliani - insieme a Villani e Petrini". Con il risultato di oggi la Ferrari conquistaanche il titolo mondiale costruttori.