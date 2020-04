Puntotenda si ferma per ripartire più forte di prima, insieme

Non è un momento facile quello che ci siamo trovati ad affrontare, ma pian piano stiamo prendendo consapevolezza e ci stiamo adattando a vivere questa primavera in modo diverso da come ce lo aspettavamo.

Puntotenda ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività dei due showroom di Gavi e Tortona per contribuire attivamente alla lotta contro la diffusione del virus, con l’auspicio di un ritorno alla vita normale quanto prima possibile.

Sicuramente quanto sta accadendo ci ha fatto riconsiderare i nostri spazi di vita quotidiana, sfruttando al meglio il nostro outdoor per godersi delle belle giornate primaverili. Balconi, terrazzi, giardini o verande: ogni spazio all’aria aperto è importante! Tante sono le idee per passare queste giornate tra le mura domestiche utilizzando la famosa “stanza in più”: un picnic domenicale stesi sull’erba, un aperitivo al tramonto, una grigliata domenicale, un momento di lettura e relax oppure qualche esercizio di fitness per tenersi in forma.

“Conosciamo l’importanza di avere un outdoor accogliente e che soddisfi le nostre esigenze, ora più che mai - dichiarano Alessandro e Donatella, titolari di Puntotenda - Speriamo che tutti i nostri clienti possano apprezzare l’outdoor che abbiamo creato per loro. Siamo disponibili invece per chi volesse migliorare o creare da zero il proprio spazio esterno: non appena i nostri showroom potranno riprendere l’attività, daremo seguito a tutte le richieste che stiamo raccogliendo in questo periodo.”