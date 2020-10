Melone, un marchio sinonimo di automobile

OVADA - Cosa direbbe nonno Lorenzo vedendo la versione odierna dell'azienda che fondò nel 1930. «La prima officina di corso Saracco – racconta Marina Melone, cotitolare dell'azienda che a Ovada significa automobile – era di pochi metri quadrati. Siamo cresciuti fino a mille metri in corso Libertà. Oggi in via Molare la parte coperta è di 3.500 metri quadrati, poi ci sono gli spazi aperti». Un punto di riferimento per tutte le esigenze grazie a una squadra solida e collaudata. Marchi importanti (Fiat, Ford, Peugeot, Opel, Suzuki) permettono di offrire una vastissima gamma di veicoli a una clientela ampia tra basso Piemonte, Lombardia e Liguria.

La forza del gruppo

Marina rappresenta a pieno titolo la terza generazione di un’azienda sviluppatasi con papà Giuseppe. La quarta si sta già arrivando. La lungimiranza dei titolari, l'idea nata diversi anni fa di trattare più case automobilistiche, è alla base del successo odierno. «Servono grande passione e impegno – prosegue Marina Melone che negli anni ha saputo anche superare gli stereotipi di un mondo prettamente maschile– Credo che uno dei segreti dell'azienda sia il clima famigliare e l'affiatamento sviluppato con gli anni. Si lavora, condividiamo i momenti belli e le difficoltà. Le soddisfazioni sono dell'intero gruppo. Questo rende tutti più forti».



Assistenza e soccorso

In novant’anni l'azienda, prima dell’emergenza sanitaria, non era mai stata chiusa, nemmeno durante la guerra. «Abbiamo cercato di fare di quella crisi un'opportunità offrendo servizi diversi e un'attenzione maggiore ai nostri clienti storici, in particolare quelli provenienti da altre regioni». Nell'attuale azienda di via Molare 66, tra i diversi settori, lavorano quindici dipendenti. L'assistenza clienti offre un supporto rapido e trasparente per tutte le problematiche. L'officina rappresenta il punto di forza con un team di grande esperienza considerato tra i migliori della Provincia di Alessandria. Il magazzino organizzato per i ricambi offre oltre 40 mila articoli. La linea dedicata alla revisione dei veicoli arricchisce le prestazioni che l'azienda fornisce all’automobilista. A tutto ciò si aggiunge il soccorso stradale, varato nel 1949. L'azienda è disponibile dal lunedì al venerdì (8.00 – 12.00 e 14.00 – 19.00), al sabato (8.00 – 12.00 per l'officina) anche in orario pomeridiano per la vendita. Telefono: 0143 80337.