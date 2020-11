Se pensi a ristrutturare, pensi a Gehometrie

ALESSANDRIA - Gehometrie è una Ditta specializzata nel settore dell’edilizia pur essendo una giovane Ditta vanta per mezzo dei suoi soci Raffaele e Marco una esperienza nel settore pluriennale.

La Gehometrie srl nella figura dei suoi Soci ha come prerogativa la soddisfazione del cliente che già nella fase di preventivazione può vedere con il render l’effetto finale e seguire insieme l’avanzamento dei lavori.

La Gehometrie srl collabora inoltre con agenzie immobiliari per trovare la soluzione ai clienti che ricercano terreni, abitazioni, operando in tutta la provincia di Alessandria.

Operano nel settore avvalendosi di partner e collaboratori di provata esperienza e competitività; questo gli permette il continuo studio di nuove metodologie e materiali da offrire ai clienti.

La Gehometrie srl è in grado di offrire lavori “chiavi in mano” partendo dalla stesura delle pratiche burocratiche, per proseguire fino alla tinteggiatura e pulizia dei locali.

La Ditta è supportata da professionisti esperti nel mondo dell’edilizia consigliando le soluzioni di home design (progettazione, espletazioni pratiche burocratiche, permessi e agevolazioni, sicurezza e direzione lavori nei cantieri, opere in cartongesso semplici e complesse come ad esempio la realizzazione di arredi su misura, opere murarie di vario genere, opere di isolamento termico-acustico).



In breve di cosa si occupa la Gehometrie srl:

Edilizia in genere

Sistemi a secco

Isolamenti e riqualificazioni

Finiture d’interni

Pavimentazioni e resine civili e industriali



Cosa proponiamo:

Interventi specializzati in manutenzione, restauro, consolidamenti, ristrutturazioni e recupero edilizio

Risposte rapide e appropriate, adatte ad ogni esigenza Utilizzo di materiali, attrezzature all’avanguardia e innovative tecnologie costruttive che riescono a combinare tecniche antiche con prodotti moderni. Le soluzioni tecniche dei più importanti produttori di materiali.

Gehometrie srl

via Savonarola 46

15121 Alessandria

335 529 3265

366 646 1095

info@gehometrie.com

www.gehometrie.com