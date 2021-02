Infezioni del tratto urinario

In particolari condizioni l’apparato urinario è soggetto ad attacchi batterici. Questi micro organismi possono raggiungere la vescica provocando infiammazioni serie e fastidiose. Le condizioni che predispongono a questi attacchi sono:

- debilitazione delle difese immunitarie in seguito a terapie antibiotiche, alimentazione irregolare o stress

eccessivo;

- diminuzione dell’acidità delle mucose (menopausa, gravidanza o altre patologie);

- presenza di calcoli o renella;

- diabete (la presenza di glucosio nelle urine favorisce la crescita batterica);

- rapporti sessuali a rischio e scarsa o eccessiva igiene intima.



Le erbe che possono aiutare o prevenire queste infezioni sono: Cranberry (Mirtillo Macrocarpum), Tisana Cistus, Solidago Composta, Uva Ursina, Gramigna, Echinacea, Rosa Canina e Acerola.

Il mirtillo rosso (Cranberry) ha la capacità di inibire l’adesione dei micro organismi alle membrane cellulari dell’epitelio urinario.

La Tisana Cistus contiene l’Uva Ursina, la Verga Aurea, la Gramigna e il Mirtillo. La tisana ha azione diuretica, antinfiammatoria e astringente. L’effetto anti batterico è dovuto all’Arbutina contenuta principalmente nell’Uva Ursina e nel Mirtillo.



Per l’igiene intima utile usare il detergente specifico Helichrysum in presenza di arrossamento, prurito e bruciore



