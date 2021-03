Risparmio Casa cresce in Piemonte e apre due nuovi store

Risparmio Casa, la catena italiana con oltre 100 negozi dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, inaugura due nuovi store in Piemonte, raggiungendo così un totale di 8 punti vendita nella regione: il 17 marzo a Serravalle Scrivia (3.000 mq), all’interno del centro commerciale Serravalle Retail Park e il 31 marzo ad Alessandria, 1.500 mq di area commerciale situati in via Giordano Bruno 226. Un’occasione per continuare a offrire alta qualità e grande risparmio, ma anche nuove opportunità per il territorio sul fronte delle assunzioni.

“Siamo certi che queste due nuove aperture in Piemonte sapranno garantire un’offerta sempre all’insegna della qualità e del risparmio, capace di rispondere alle esigenze in continua evoluzione della nostra clientela – dichiarano da Risparmio Casa – Siamo molto orgogliosi di poter festeggiare questo doppio traguardo, simbolo di crescita e di una fiducia riscontrata sul territorio, che consolida sempre di più la nostra presenza nel drug retail attraverso un piano strutturato di servizi off-line, che non perde però di vista uno sviluppo anche sul fronte del digitale.”

I negozi Risparmio Casa nella provincia alessandrina di Serravalle Scrivia e Alessandria continueranno a proporre il classico format di successo del Gruppo, all’insegna della convenienza e della vicinanza al cliente: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Alta qualità a prezzi bassi, sempre, tutti i giorni.