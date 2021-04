Gambe gonfie? I consigli di Erbaflor Peruzzo

Il cambio di stagione sempre più brusco e inaspettato sottopone chi soffre di vene varicose o scarsa circolazione periferica a gonfiori ed edemi agli arti inferiori, antiestetici e dolorosi.

Spesso alcune abitudini come la sedentarietà, alcuni lavori che obbligano a posizioni statiche, esposizioni prolungate al sole o a fonti di calore, alimentazione errata e abuso di alcolici, mettono in crisi la circolazione periferica.

Molto importante è intervenire prontamente per evitare il peggioramento della patologia.

La natura ci viene incontro mettendo a disposizione molte piante officinali adatte a prevenire e curare i sintomi della stasi venosa.

Assolutamente indispensabile è la Centella Asiatica, pianta erbacea del Madagascar ricca di principi attivi (frazione triterpenica, asiaticosidi) che sono capaci di stimolare la produzione di collagene da parte dei fibroblasti umani e quindi di migliorare l’impalcatura connettivale della parete vasale.

Altra indispensabile pianta è l’Ippocastano (Aesculus Hippocastanum) il cui principio attivo – l’escina – aumenta la resistenza dei capillari, riduce la permeabilità capillare e i conseguenti edemi, riattivando il drenaggio linfatico. Il tutto si può riassumere in una attività antinfiammatoria e vasotonica.

La Meliloto Melilotus Officinalis, pianta erbacea molto comune nelle nostre campagne, è ricca in cumarine e flavonoidi attivi sul drenaggio linfatico e venoso.

Altre piante utilizzabili per la terapia delle sofferenze venose sono il Cipresso, l’Amamelide, la Vite Rossa e il Mirtillo.

Erbaflor mette a disposizione diversi fito-preparati sia per utilizzo interno – in estratti fluidi e in capsule – che per uso esterno, come pomate e gel, tutti prodotti e formulati interamente nei nostri laboratori.

