Ambulanti di Forte dei Marmi a Godiasco Salice Terme

Si svolgerà in completa sicurezza e rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni dei protocolli sanitari, l'originale mercato de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi", conosciuto ed apprezzato in tutta Italia perché le bancarelle che lo compongono sono delle vere e proprie “boutique a cielo aperto”. Il 5 settembre saranno nel Pavese, a Godiasco Salice Terme, lungo via delle Terme.

Gli ambulanti proporranno il meglio della pelletteria (borse e scarpe) Made in Italy artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte toscana e tanta qualità nella bigiotteria garantita dal Consorzio.

Il mercato avrà orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

DTante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle ed una proposta che non è solo commerciale ma ormai culturale, tanto che da tempo, ormai, si parla del Consorzio "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una “eccellenza italiana”. Banditi per statuto le imitazioni e i prodotti industriali di scarso pregio.

"Il nostro è un invito - spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente".

