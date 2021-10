La Festa Regionale Anap – Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato – quest’anno si è svolta domenica

3 ottobre a Casale Monferrato, al Teatro Civico. Un momento di incontro conviviale per i soci piemontesi con la visita guidata ai luoghi più belli ed artistici della Capitale del Monferrato, ma anche un modo per confrontarsi sulla situazione contingente e sensibilizzare su alcune iniziative per i pensionati.

Tante le istituzioni presenti, segno di una vicinanza alla categoria e di attenzione verso la popolazione ‘over’. Erano presenti il Presidente ANAP Confartigianato Imprese Alessandria, Giuseppe Capra, Adelio Ferrari, Presidente Confartigianato Imprese Alessandria, il Sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, il Vice Questore, dott. Carmine Bagno, Giuseppe Falcocchio, Presidente ANAP Piemonte, Guido Celaschi, Presidente nazionale ANAP Confartigianato.

Erano presenti il Ten. Piero Pasquino, Comandante del Gruppo Operativo Carabinieri in rappresentanza della Compagnia di Casale, il Maresciallo Capo Andrea Tonti, in rappresentanza della Compagnia Guardia di Finanza locale. Pietro Dall'Età, sindaco di San Giorgio Monferrato e Felice Penazzi, Vice Sindaco di Ponzano Monferrato.

L’Ispettore Cristiano Coden della Questura di Alessandria ha quindi illustrato il progetto nazionale promosso proprio da ANAP, “Più sicuri insieme” contro le truffe agli anziani. Una linea diretta (800 551 506) per offrire supporto, aiutare a capire e indirizzare a denunciare. La campagna informativa è sviluppata insieme al Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Per la riuscita dell’evento si ringrazia il Comune di Casale Monferrato, la Curia Vescovile di Casale, la Prefettura di Alessandria, la Questura di Alessandria, il Comando Compagnia dei Carabinieri di Casale, il Comando

Compagnia della Guardia di Finanza di Casale, il Corpo Polizia Municipale di Casale per la partecipazione.



Si ringrazia la Camera di Commercio di Alessandria-Asti gli sponsor: Salumificio Miglietta, Krumiri Rossi e Cantina di San

Giorgio Monferrato per il con tributo e gli omaggi destinati agli Ospiti.