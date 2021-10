Puntotenda: l’arte di valorizzare gli ambienti

Sono passati ventidue anni dall’apertura del primo showroom Puntotenda, voluto e progettato dai titolari Alessandro Aguiari e Donatella Bisio.

Pensato con il desiderio di portare, al pubblico gaviese e dintorni, le migliori soluzioni per la schermatura solare. Proprio Gavi è la sede del primo punto vendita; la grande professionalità e la capacità di dare rapide soluzioni ai clienti, rende necessaria l’apertura di un secondo showroom a Tortona.

“In Puntotenda la varietà dei prodotti e dei servizi offerti è la nostra forza: dalle tende più classiche, come le tradizionali capottine, le tende da sole a bracci, le tende a capanno, fino ad arrivare alla nostra specializzazione, le pergole e le pergole bioclimatiche. Possiamo pertanto progettare e creare dei veri e propri spazi da vivere all’aperto, dal più confortevole dei balconi al più raffinato dei salotti all’aperto. Ci occupiamo anche degli interni con una vasta offerta di tendaggi e imbottiti”, spiegano i titolari. Una proposta varia, dunque, in grado di portare soluzioni d’avanguardia nelle case dei clienti, così come sul loro posto di lavoro.

La comprovata qualità dei marchi fa di Puntotenda una realtà di riferimento per la clientela su Gavi, Tortona e tutta la Valle Scrivia. “La nostra attenzione per la tecnologia e il design è sempre viva e l’impegno per essere all’avanguardia e’ sempre imprescindibile e costante” affermano i titolari.

Grazie a questa continua attenzione per le innovazioni e alla capacità di coniugarle con la tradizione del Made in Italy, in Puntotenda è assolutamente normale che i clienti riescano a trovare sempre qualcosa che soddisfi i loro gusti. Del resto, è proprio il servizio “centrato sul cliente” a mantenere alto il livello di soddisfazione dei clienti stessi. Un servizio di estrema competenza, dal punto di vista tecnico, che sa rispondere alle necessità più specifiche. La professionalità che incontra la cortesia e la consapevolezza che le necessità del cliente devono essere sempre al primo posto.

Puntotenda è rivenditore ufficiale dei migliori marchi del mercato, tra cui: BT Group, Parà Tempotest, Resstende, , Mottura, SunCover, Tecknos, Somfy, Newentry, Zanzar Sistem, Ombrelloni Scolaro, Texilia Tessuti, Parlanti Tessuti, AGB Design, Mottura, Arrtex Tessuti, Callegari Tessuti, Isatex Textile.

In nostri contatti:

HYPERLINK http://www.puntotenda.net/

HYPERLINK mailto: info@puntotenda.net"info@puntotenda.net

Località Bettolino 3 – 15066 Gavi (AL)

Tel 0143 645054

Via Arzani 50/52 (angolo F.lli Pepe) – 15057 Tortona (AL)

Tel 0131 813444