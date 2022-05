Assistenza domiciliare e counseling post covid

Offrire adeguate risposte ai familiari impegnati in un’improvvisa assistenza ai propri cari e a far fronte ai postumi (sanitari, psicofisici e psicologici) del Covid. È questo l’obiettivo principale dei servizi di counseling del Centro di PrivatAssistenza Tortona, in collaborazione con gli esperti di Personal Freedom.

Tale servizio è di straordinaria attualità in considerazione degli effetti che la pandemia sta lasciando su famiglie con anziani affetti da diverse patologie. La consulenza domiciliare avrà un approccio olistico e si occuperà di: sostegno psicologico alle persone anziane o disabili e ai loro familiari, sostegno psicologico a favore di malati gravi, pazienti oncologici, sostegno psicologico a favore di anziani fragili e pazienti affetti da patologie quali morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, demenza ed altre malattie degenerative, supporto psicoterapeutico finalizzato alla cura di differenti psicopatologie (ansia, depressione, disturbi della condotta alimentare, dipendenze).

Il Counseling Psicologico è un processo finalizzato ad aiutare la persona a risolvere un problema o a prendere una decisione in un arco di tempo breve e delimitato, al fine di rendere possibili scelte e cambiamenti in situazioni percepite come difficili dalla persona stessa, ma non costruite come invalidanti il proprio senso di identità personale. Si tratta di un intervento breve o comunque limitato ad un tempo definito; impostato su un obiettivo ben precisato e il più possibilmente definito; efficace verso

la risoluzione del problema e/o della presa di decisione; riadattante in termini di equilibrio del sistema. Gli obiettivi che ci si pone all’interno di un percorso di Counseling Psicologico sono di condurre attivamente ed esplicitamente il cliente a identificare il focus del problema e facilitare il processo di scelta rispetto al problema specifico, con l’attenzione di ricondurre la

persona sempre al “qui ed ora”, alla difficoltà attuale.

Per maggiori informazioni potete contattare il centro

Privatassistenza di Tortona

allo 0131.1716557