 Lux, i leader nella produzione di pannelli fotovoltaici

La transizione ecologica è un tema di stretta attualità ed urgenza. Il passaggio a delle fonti rinnovabili di energia è più che mai sentito come un’esigenza da sviluppare nel più breve tempo possibile e da perseguire con la massima efficienza e precisione. È la filosofia di Lux, azienda alessandrina che da 2007 opera nel campo della produzione di celle fotovoltaiche, la materia principale di cui sono fatti i pannelli che trasformano la luce in energia elettrica.

Grazie ad una oculata strategia aziendale ‘flessibile’ nell’adattarsi ai mercati e alle situazioni internazionali, e ad una struttura amministrativa molto snella – a capo dell’azienda ci sono Simone Anania e Alessio Lingua – Lux è riuscita a stringere accordi con grandi partners europei al fine di fornire l’intera gamma di prodotti per la realizzazione di un impianto industriale per energia green.

La sede è orgogliosamente ad Alessandria, ora in zona D4. Lux è la prima azienda italiana nella produzione di wafer e lingotti multicristallini (semilavorato per la produzione di celle fotovoltaiche di cui è composto il pannello) a partire dalla materia prima (silicio ad alta purezza) e per la fornitura di semilavorati necessari per la produzione di moduli, oltre che per la commercializzazione degli stessi grazie ad accordi con le migliori case produttrici

Un’attività sempre in crescita che è riuscita a mantenere alti standard tecnologici e di affidabilità, competendo sul mercato internazionale con i grandi colossi mondiali andando via via a ‘coprire’ tutta la filiera: dalla materia grezza al prodotto finito, proprio per soddisfare ogni tipo di esigenza sul mercato nazionale ed estero.

Partnership TGT

Lux è così in grado di fornire la consulenza per la realizzazione di un impianto, a partire dalla sua progettazione ‘su misura’ attraverso programmi altamente specializzati. È recentissima la partnership con la Gallazzi Macchine (sempre di Alessandria) per l’importante progetto alla Tubi Gomma Torino di Mirabello Monferrato. L’azienda altamente energivora ha deciso di affidarsi a Lux per la realizzazione di un impianto da 410 kWp che la renderà autonoma per almeno il 70% del fabbisogno energetico.

È solo uno dei tanti ambiti di intervento legati al fotovoltaico che ha reso Lux, in poco più di dieci anni, tra i leader nel suo settore e che la vedrà ancora più protagonista in futuro, promotrice di sviluppo energetico ecosostenibile e nella ricerca sulle rinnovabili.