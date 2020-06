Gavio a Genova? Petrucci allarma il Derthona Basket

TORTONA - Petrucci allarma il Derthona. L’esternazione, inattesa, del presidente della Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) ha creato una certa preoccupazione nel mondo del Derthona basket. Ma cosa ha dichiarato Gianni Petrucci? Parlando della prossima stagione sportiva di basket - che presenta diverse difficoltà a completare il gruppo delle squadre partecipanti - il massimo dirigente nazionale, riferendosi alla possibilità di riportare in gioco le grandi piazze italiane, ha rilasciato una dichiarazione: «Vediamo se riesco a convincere Beniamino Gavio a riportare a Genova una squadra di alto livello».

Poche parole, ma in grado preoccupare l’ambiente bianconero. In società bocche cucite, tra i tifosi comprensibile agitazione. Ma ci sono almeno un paio di aspetti, che sembrano riportare il tutto a un contesto più rassicurante. Il più importante è il legame fortissimo tra Beniamino Gavio (e la sua famiglia) al territorio tortonese. Il secondo è il progetto della costruzione della Cittadella dello sport a Tortona, che ha nell’imprenditore il suo motore. Il terzo, che conferma il suo impegno con i Leoni l’ingaggio, solo un paio di giorni fa di Agustin Fabi, primo acquisto per la Bertram della prossima stagione di A2. Tutti elementi che attestano che Gavio è molto coinvolto nel Derthona Basket. La notizia, insomma, potrebbe essere tranquillamente derubricata a “boutade estiva”, se non fosse che arriva direttamente dal presidente federale… Si attende nelle prossime ore la risposta ufficiale della società bianconera.