'Leggende': tocca agli allenatori

ROMA - Dopo i giocatori, gli allenatori. Il contest della Lega Nazionale Pallacanestro (#SfidaCoachLNP) parte oggi per una nuova sfida virtuale, che coinvolgerà i tifosi del basket per le prossime settimane. Prima fase 'locale', con tabelloni a eliminazione diretta gestiti dalle singole società in tre turni (quarti, semifinali, finale) e poi, dal 12 giugno, il confronto nazionale tra tutti i vincitori di club per eleggere la “Leggenda” dei coach di A2.

19 i club in gara. Ovviamente ai nastri di partenza anche Derthona Basket e Junior Casale che presentano subito sfide importanti.

Per i leoni il primo scontro è tra Demis Cavina (uno dei favoriti per la vittoria finale) e Massimo Falcin (votazioni già in corso). L’altro quarto di finale del lato sinistro del tabellone metterà di fronte Antonello Arioli, l’uomo delle due promozioni, e Giovanni Noli. Sull’altro lato si affrontano due grandi del passato bianconero, l’indimenticato professor Mario Armana e l’ex scarpette rosse Giulio Iellini (da questo duello uscirà un altro probabile finalista), completa il quadro lo scontro tra Lorenzo Pansa (il condottiero della Coppa Italia) e Aldo Caenazzo.

Agli otto finalisti si è arrivati con una preselezione di voto da parte dei tifosi. Una scelta che ha escluso l’attuale coach Marco Ramondino, al quale evidentemente la vittoria in Supercoppa non è bastata per entrare ancora nel cuore dei tifosi bianconeri.

Il coach avellinese si potrà consolare con la qualificazione (scontata stavolta) nel tabellone del contest della Junior Casale. In casa rossoblù la prima sfida mette di fronte passato e presente con l’attuale tecnico Mattia Ferrari e Lajos Toth. Nel duello di domani incrociano le armi Marco Ramondino (finalista A2) e il coach casalese Giorgio Scienza. Gli altri due confronti dei quarti sono tutti da seguire:il mito Vittorio Tracuzzi contro Franco Ciani (Coppa Lnp e promozione in A2) e due allenatori recenti: Giulio Griccioli (il coach della rinascita di «Riaccendiamola») e l’uomo della promozione in A1, Marco Crespi.

Si vota sui canali social dei Club. Ogni giorno una tappa che, al termine delle 24 ore a disposizione, promuoverà il tecnico più votato al turno successivo. Si potrà esprimere la propria preferenza una sola volta per ogni 'partita'.