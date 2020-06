Mazzoncini lascia la Bertram

TORTONA - Cambio nello staff tecnico della Bertram. Gianluca Mazzoncini nel prossimo campionato non sarà il preparatore fisico della prima squadra.

L’accordo con il professionista non è stato trovato e quindi, dopo una sola stagione in bianconero, Mazzoncini lascia il Derthona Basket. Nei prossimi giorni saranno avviati colloqui con i candidati per individuare il nuovo professionista che andrà a completare lo staff tecnico di coach Marco Ramondino che, per il resto dei suoi componenti, è stato confermato. Vanni Talpo sarà il vice allenatore, Gianmarco Dimatteo l’assistente, Lorenzo Benedetti il fisioterapista.