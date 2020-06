Coach Caenazzo leggenda Derthona

TORTONA - Aldo Caneazzo è il vincitore, per il Derthona Basket, del contest #SfidaCoachLNP, ideato e promosso da Lega Nazionale Pallacanestro. Il professore tortonese ha sconfitto nella finale Demis Cavina con il 61% delle centinaia di voti espressi dalla tifoseria bianconera sui canali ufficiali di comunicazione della società.

Aldo Caenazzo è un’istituzione della pallacanestro tortonese: ha contribuito in quasi 40 anni alla crescita del club e alla formazione di tanti ragazzi, anche nella sua attività di professore di educazione fisica in diversi istituti cittadini. Prima giocatore e poi allenatore del Derthona, sia delle giovanili che della prima squadra. Da ricordare la promozione in Serie C1 del 1984 e quella di inizio degli anni Novanta, dalla Serie D alla Serie C.

Ora Caenazzo entra nel tabellone della fase nazionale del contest #SfidaCoachLNP in rappresentanza del Derthona. La fase nazionale parte lunedì. Caenazzo sfida a partire dalle ore 12 la leggenda di Scafati Massimo Mangano, tecnico siciliano che ha allenato anche ad Alessandria negli Anni 70. Ci sono 24 ore a diposizione per votare Caenazzo.

Nel tabellone a eliminazione diretta, che vede in gara 18 nomi importanti del basket italiano come Lino Lardo, Franco Marcelletti, Gianmarco Pozzecco, anche Marco Crespi – vincitore della tappa di Casale Monferrato – che martedì (dalle ore 16) affronta Francesco “Frank” Vitucci, scelto da Imola.