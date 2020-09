Scelta Bertram: niente abbonati

TORTONA - Riportare i tifosi nei palazzetti. In sicurezza. Su questo importante tema le società si stanno impegnando per trovare soluzioni e idee. È il caso del Derthona Basket che, in vista della prossima stagione, ha deciso di non avviare la campagna abbonamenti per le gare casalinghe del PalaOltrepo’ di Voghera. «Come Club abbiamo costituito un pool di professionisti – spiega il general manager Ferencz Bartocci - che ci stanno coadiuvando nella creazione dei vari protocolli necessari, ipotizzando una riapertura, seppure parziale, dell’impianto. Unitamente all’amministratore delegato Marco Picchi e al responsabile amministrativo Alessandro Pirulli, vogliamo ringraziare l’architetto Claudio Bruno, l’ingegner Francesco Mantero e la società Olympia Voghera, con la quale gestiamo l'impianto, per la preziosa collaborazione».

La società – si spiega nella nota ufficiale - "appena si avrà la certezza di potere aprire le porte delle gare ufficiali al pubblico, anche in misura minore rispetto alla capienza totale del PalaOltrepò (nella Regione Lombardia è stato possibile giocare con il pubblico le gare di Super Coppa di Lega Basket Serie A), attiverà tutte le iniziative al fine di agevolare i propri partner, i soci del Club dei Leoni e gli abbonati dell’annata 2019/20" per concedere un diritto di prelazione sui biglietti di ogni singola partita casalinga prima di attivare la vendita libera dei tagliandi che dovessero restare disponibili.

«Il primo banco di prova - conclude Bartocci – sarà l'esordio in Super Coppa dell'11 ottobre contro Torino. Il desiderio, anche se con numeri ridotti è quello di poter sostenere i nostri ragazzi dal vivo».

La vendita dei tagliandi avverrà esclusivamente online sul portale Vivaticket, mentre per chi non potrà accedere alle gare dal vivo resta attivo il servizio Lnp Pass che consente di seguire online tutti gli incontri della Lega.