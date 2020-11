La Nazionale si tinge di bianconero

TORTONA - Tre ex Derthona Basket convocati dal ct Meo Sacchetti per le qualificazioni ai campionati Europei del 2022. Nella 'bolla' di Tallin, in Estonia entreranno gli ex Leoni Marco Spissu, Giampaolo Ricci e Davide Alviti. Una grande soddisfazione per il club bianconero che ha salutato la notizia con un compiaciuto social post.

I tre giocatori hanno un passato comune in bianconero a cavallo delle stagioni 2015-2017 in A2. Anni di grandi campionati della splendida gestione di coach Demis Cavina che portò il Derthona fino ad una straordinaria serie di semifinale playoff contro Brescia.

I tre Azzurri di Sacchetti

Marco Spissu (25 anni) è ormai un punto fermo della Dinamo Sassari (dove il vice allenatore è l’ex Leoni Edoardo Casalone) con cui ha vinto la Fiba Europe Cup e la Supercoppa italiana. A Tortona Spissu arriva 20enne nella stagione 2015-2016. Un'annata travolgente, al termine della quale arriva la chiamata di una grande come la Virtus Bologna con cui “Spis” viene promosso in A. Da lì il ritorno nella sua Sassari. In Nazionale il playmaker arriva la prima volta nel febbraio scorso per due partite qualificazione all'Europeo contro Russia ed Estonia. Adesso la conferma azzurra.

Altro giocatore entrato nei 12 per Tallin è Gianpaolo Ricci (29 anni) della Virtus Bologna. Non una sorpresa visto che Ricci è ormai un pilastro della Nazionale con la quale ha giocato anche le qualificazione ai Mondiali in Cina e collezionato 14 presenze. A Tortona l’ala romana arriva l’anno dopo di Spissu, nel 2016. Con i Leoni gioca un’ottima stagione conclusa con un epico playoff giocato con un polso rotto. L’anno seguente si accasa in A1 a Cremona, voluto da Sacchetti che lo farà poi debuttare in azzurro. Nel video qui sotto conclude con una splendida tripla nel derby bolognese dello scorso weekend un assist da sogno del compagno di squadra Teodosic.

Novità assoluta di queste convocazioni invece è Davide Alviti, ala di 24 anni, attualmente a Trieste in A. Alviti ha giocato nel Derthona con Ricci nella stagione 2016/2017. Al termine di quell’anno di formazione durante il quale ha mostrato le sue qualità, ha seguito coach Cavina a Imola. La svolta nella stagione di Treviso.