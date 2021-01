Bertram, i positivi salgono a due

TORTONA - I positivi in casa Bertram Derthona salgono a due. Al caso emerso ieri si è aggiunta una seconda positività nel gruppo squadra bianconero.

Lo comunica il club con una nota che spiega: «A seguito dei tamponi molecolari eseguiti nella giornata di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, è emersa la positività di due membri del gruppo squadra. Entrambi i soggetti si trovano in isolamento al proprio domicilio e il club si è attivato per dare seguito a tutte le procedure previste dal protocollo Fip e nel pomeriggio di oggi, tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti a tampone antigenico che ha dato esito negativo».

Il club ha deciso di non rivelare i nomi dei due giocatori. Come da protocollo Fip il gruppo squadra si sottoporrà ad un nuovo ciclo di test domenica mattina, a poche ore dalla partita di campionato delle ore 18 a Bergamo. Sicuramente non sarà del match Agustin Fabi, già assente a Mantova, che è alle prese con una tendinopatia al tendine d’achille e sta seguendo un programma di allenamenti differenziati e trattamenti fisioterapici.

La buona notizia riguarda invece il ritorno in palestra di coach Marco Ramondino (risultato positivo al Covid il 25 dicembre o ormai guarito) che guiderà regolarmente la squadra al PalaAgnelli.