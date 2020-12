Un'idea per la migliorare la viabilità

TORTONA - La proposta arriva sui social, in un post sul profilo dell'assessore ai Lavori Pubblici Mario Galvani dove riassumeva le decisioni prese durante una videoconferenza organizzata dalla Prefettura di Alessandria per esaminare le criticità alla circolazione occorse durante l’ultima nevicata: "Si è fatta un’attenta analisi di quanto accaduto - commenta Galvani - andando ad identificare competenze e responsabilità di tutte le parti in causa. Ho rimarcato che Tortona merita una costante attenzione per via dell’area logistica di Rivalta Scrivia: lì giornalmente transitano centinaia di camion, che non dovranno più trovarsi nelle difficoltà incontrate nei giorni scorsi, che hanno di riflesso creato problemi anche al traffico leggero. Sono emerse pertanto idee ed opportunità che andremo a sviluppare nei prossimi giorni al fine di affrontare prontamente le eventuali future nevicate".

Nei commenti, qualcuno suggerisce la possibilità di (ri)aprire il vecchio casello sulla A7, solo in direzione Genova, per snellire il traffico tutto l'anno e non solo in occasione delle nevicate che rendono impossibile transitare lungo la strada dall'interporto di Rivalta Scrivia fino al nuovo casello autostradale. In effetti è il dover percorrere quel tratto di provinciale da parte di tutti i mezzi pesanti che ha reso impossibile la gestione della viabilità quando lo scorso weekend la nevicata ha forzato la chiusura delle autostrade, e anche in condizioni di praticabilità buona i rallentamenti dovuti all'inserimento dei 'bisonti della strada' sono percepibili.

Le difficoltà non mancano: dalla necessità di rispettare un certo chilometraggio fra due uscite, alla possibilità che un collegamento simile sia più utile proveniendo dalla 'bretella' che collega A7 e A26, ma l'idea è stata lanciata. Sarebbe bello che il vecchio casello di Tortona, chiuso sia per questioni economiche che per l'oggettiva posizione infelice dell'uscita di Tortona adiacente al ponte sullo Scrivia che fa da porta d'ingresso per chi arriva da Alessandria in statale, potesse così tornare a nuova vita.