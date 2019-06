Lievi disagi per il maltempo: gli interventi delle forze dell’ordine

TORTONA - L’acquazzone caduto su Tortona sabato intorno alle 18 per circa mezzora ha scaricato una copiosa quantità di pioggia, causando qualche disagio risolto senza troppe conseguenze.

In particolare, sono intervenute forze dell’ordine e vigili del fuoco nella zona di corso Alessandria, per l’allagamento del sottopasso in uno dei principali ingressi della città: la strada in quel tratto è stata chiusa per un paio d’ore, fino al completamento dell’intervento con le pompe che ha consentito di smaltire la quantità d’acqua e riaprire al traffico già verso le 21.

Altri lievi danni hanno riguardato un controsoffitto alle case popolari in via Campanella, a poca distanza dalla zona del sottopassaggio allagato, per una crepa nella copertura vano scale.

Anche in questo caso, disagi contenuti e intervento di tamponamento eseguito dai vigili del fuoco e verificato dagli agenti della polizia municipale nel sopralluogo.