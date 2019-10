Strade riaperte: tutto torna alla normalità

TORTONA - Già dalla prima mattinata, complice il cessare della pioggia nel corso della notte, la situazione viaria a Tortona è tornata verso la normalità: in questo momento è possibile circolare liberamente lungo tutte le strade cittadine ed anche la circolazione ferroviaria verso Genova e Milano, seppur rallentata per ragioni di sicurezza, è ripresa normalmente.

Riattivati anche i collegamenti stradali verso Viguzzolo, Pontecurone e Cassano, anche se ci sono ancora zone dove non è stato ripristinato il servizio della corrente elettrica - Berzano di Tortona è al buio da ieri sera (AGGIORNAMENTO: la corrente elettrica è stata ripristinata) - ed i vigili del fuoco stanno lavorando per pulire le strade dai detriti alluvionali di alcune frane che restringono la carreggiata in più punti. Riaperte anche le autostrade A7 ed A21 regolarmente, ma vengono segnalati traffico intenso e rallentamenti per tutto il tratto in questa zona.

Resta chiusa nel territorio tortonese solo la SP128 fra Villaromagnano e Sarezzano, come da indicazione della Protezione Civile, ed alcuni collegamenti in Val Curone dove sono bloccate la SP130 e 131 in zona Montale Celli e Costa Vescovato, l'ultimo chilometro della SP125 e la SP135 in due punti al chilometro 2 ed al chilometro 4.