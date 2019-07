Tortona, i giovedì sera con lo shopping

TORTONA - Da questa settimana partono i saldi e tornano le iniziative dei commercianti, per tenere i negozi aperti il giovedì sera; sono in programma alcuni eventi collaterali per richiamare l’attenzione sul centro cittadino e portare visitatori a passeggiare lungo le vie commercialmente più interessanti, per ottime occasioni non solo di shopping ma anche di intrattenimento e sopratutto di socialità.

Ad organizzare sarà il comitato commercianti del centro, che già lo scorso anno avviò interessanti proposte di richiamo. Si inizierà il 4 luglio, con esibizioni di varie scuole di ballo e palestre nelle vie e nelle piazze, con musica, vetrine illuminate e negozi aperti fino alle 23,30.

Punti musica in via Emilia sud e via Emilia nord, esibizioni di palestra e danza in piazza Malaspina, largo Borgarelli, via Carducci, via Bidone angolo corso Montebello, sotto i portici a lato di piazza Duomo, Cross fit in piazza Arzano, power yoga in piazza delle Erbe. Per una serata di musica, cibo, divertimento e cordialità.