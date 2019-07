Dentro la redazione: alcune anticipazioni

Sul giornale in edicola domani, martedì 23 luglio, parliamo di criptovalute: il fenomeno legato alle monete virtuali sta diventando argomento sempre più attuale; nelle pagine di primo piano raccontiamo alcune storie curiose che arrivano dalla nostra provincia.

Ampio spazio dedicato alla cronaca, con il racconto di un fine settimana nerissimo sulle nostre strade: a Spinetta, alle porte del cavalcavia, un grave incidente con due coniugi di San Giuliano ricoverati in gravi condizioni, mentre sull'A21 ha perso la vita un ragazzo di 19 anni. Una bambina, invece, è stata salvata in extremis dopo avere accusato un malore in piscina.

Nelle pagine di Alessandria raccontiamo dell'incontro in programma mercoledì in Regione tra il vice sindaco Davide Buzzi Langhi e l'assessore Marco Gabusi. Si parlerà di trasporti e di caro biglietti. E, tra preghiere e canzoni, descriviamo il pellegrinaggio del vescovo, che sfida la calura remando sul Po con altri 13 alessandrini.

Tante le notizie di sport, uno speciale di quattro pagine dedicato all'impegno del Torino in Europa League - si gioca giovedì sera al Moccagatta, contro il Debrecen - mentre l'Alessandria conosce l'avversaria di coppa Italia. La squadra di Scazzola sfiderà il Monza.

L'appuntamento è in edicola tra poche ore, con tante altre notizie e con un magazine in regalo: (e)state in salute, per vivere al meglio la stagione più bella.