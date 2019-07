Premio Arte Lunassi a Greta Penacca

TORTONA - Con l’inaugurazione della mostra personale della vincitrice, prevista per sabato alle 18 al Circolo Lunassese, si definisce l’assegnazione del Premio Arte Lunassi, riconoscimento che da 19 edizioni l’associazione della frazione di Fabbrica Curone e il laboratorio Gabbantichità di Tortona ogni anno attribuiscono ad artisti che fanno della ricerca la loro spinta creativa.

Greta Penacca si è diplomata all’Accademia ligustica di Belle Arti nel 1997; nata in Val Curone, poi trasferitasi a Genova dove, dopo il liceo, frequenta l’Accademia, studiando pittura con Mario Chianese, Roberta Ferrarese e Piero Terrone, e tecniche dell’incisione con Giannetto Fieschi. Negli anni successivi è poi ritornata in Val Curone, dove attualmente vive e lavora. Ha collaborato con case editrici e laboratori grafici approfondendo i temi della grafica digitale e dell’illustrazione, attraverso cui elabora personaggi delle fiabe tradizionali trasformandoli in oggetti e scatole poetiche.

Negli stessi anni si è dedicata alla ricerca pittorica.