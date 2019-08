A San Sebastiano "Il borgo diventa osteria"

Per il sesto anno in Val Curone arriva una serata di gastronomia locale: le storiche ricette sansebastianesi accompagneranno i visitatori per le vie del borgo che eccezionalmente si trasformerà in "un'osteria a cielo aperto".

Mercoledì 14 agosto dalle ore 19.00 sarà possibile assaggiare fra gli altri gli agnolotti, i malfatti, gli gnocchi, la pasta e fagioli, il salame cotto e crudo, i vini dei colli tortonesi di Cascina Bandiera, Paolo Poggio, Fiordaliso, Ca' Bianca e Vignaioli del Tortonese, le birre artigianali di Montegioco, Fermento, Ponte Blu e Canabees, il formaggio Montébore, la pasta di salame nobile del Giarolo alla piastra, il miele e tante altre specialità per una serata dal gusto locale. Sono previste molte postazioni di street food fra cui L'Agnolotto, Cascina Boschetto, Vallenostra, Macelleria Botti, La Rocca dei Vecchi e dei Nuovi Sapori, La Pesa, L'Erica di Roberto, il Comitato per la CRI di San Sebastiano Curone, il Birrificio Fermento, La Castagnola, l'U.S. Sandebastianese e La Chiocciola con le lumache in umido e fritte.

Per intrattenere il pubblico si terrà anche un laboratorio creativo "Come pesci fuor d'acqua" organizzato dagli artisti artigiani dell'associazione Artinfiera la cui opera verrà poi presentata in occasione di Artinfiera 2019 ed al termine della manifestazione si terrà il consueto spettacolo pirotecnico.