Furti al Parco del Castello?

TORTONA - E' partito tutto da una singola segnalazione su Internet, ma sempre attraverso i social sono arrivati in poche ore racconti analoghi alla brutta disavventura capitata ad una tortonese che si è lamentata di essere stata derubata e denuncia la pericolosità del parcheggio del Parco del Castello.

Dopo essersi recata al Parco in automobile per una salutare passeggiata serale fra gli alberi approfittando di un po’ di frescura, al ritorno alla macchina aveva infatti trovato l’amara sorpresa: la borsa, lasciata dalla proprietaria nel portabagagli in quanto troppo ingombrante durante una corsetta, era scomparsa ma soprattutto né i vetri né le serrature dell’automobile presentavano segni di forzatura.

Nel racconto dell'accaduto in quello che sembrava un eccesso di paranoia si descriveva anche la presenza da tempo di individui dall’aspetto losco che si aggirano nei pressi del parcheggio del Parco ed in quello dello stadio “Coppi” osservando i movimenti altrui senza scopo apparente e si invitava tutti i frequentatori della zona, perlopiù podisti in allenamento, a porre maggiore attenzione per evitare che quella che la stessa vittima del furto definiva una leggerezza ovvero il dimenticare oggetti di valore in macchina si trasformasse in qualcosa di peggio.

Il racconto trovava però sui social conferma della predilezione dei borseggiatori per i due luoghi summenzionati che nelle sere d'estate sono tornati ad essere teatro di tentativi di furto più o meno riusciti: superfluo quindi ribadire il consiglio di cui sopra in attesa di ulteriori sviluppi.