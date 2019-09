La pioggia ferma Red Canzian: concerto rinviato al 14

CASTELNUOVO SCRIVIA - Quando la pioggia colpisce, c'è poco da fare: le previsioni non erano oggettivamente delle migliori, ma il diluvio che si è scatenato sul tortonese venerdì sera e che ha costretto anche a ridurre il programma della StraTortona non poteva non avere conseguenze su quello che era il gran finale delle celebrazioni per la festa di San Desiderio a Castelnuovo Scrivia, il concerto di Red Canzian.

L'attesa con uno sparuto pubblico nascosto sotto gli ombrelli aspettando che le condizioni del tempo migliorassero è durata il più possibile, ma alla fine la decisione non poteva che essere una. "Vi ringrazio per essere qui questa sera, nonostante la pioggia – ha annunciato Red nel momento immortalato da uno scatto di Luigi Bloise e reso pubblico sui social - ma questo sarebbe stato un mezzo concerto, fatto male. Ci siamo consultati e abbiamo deciso di tornare sabato 14 settembre, alle 21. Sarà un grande spettacolo, con oltre cinquemila persone come siete abituati ad avere di solito e con un senso, perché noi, oltre alla musica, veniamo qui a promuovere e a parlare dell’associazione dedicata alla signora Franca."

Appuntamento rinviato quindi alla prossima settimana grazie alla sensibilità di un grande musicista che con una scelta forse d'impulso ma ha preso probabilmente la decisione migliore per dare alla giornata dedicata alla lotta contro il tumore al seno il contesto che si merita.