TORTONA - Alle selezioni per la Junior It Academy, percorso di formazione in information technology rivolto ai migliori studenti licenziati dalle superiori in tutta Italia, sono stati selezionati due studenti del corso Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto “Marconi” di Tortona, maturi a luglio con ottime votazioni: hanno ottenuto una borsa di studio aziendale dal valore di 2.500 euro e la possibilità di partecipare ad un percorso post diploma in un’azienda partner della Cisco Academy, avanguardia assoluta a livello mondiale nell'information technology.

Sono Matteo Bidone e Catalin Corcodel i quali, superati i test, da settembre hanno accesso ai percorsi Junior Networking e Junior Developer, della durata di un'annualità, sei mesi in aula e in laboratorio e altrettanti in azienda, con l’obietitvo dell’inserimento definitivo e di crescita.