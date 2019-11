Furto di superalcolici all'Esselunga di Tortona, due denunciati

TORTONA - Ieri i Carabinieri del Radiomobile di Tortona hanno denunciato un ventinovenne nato in Ucraina con precedenti e un quattordicenne nato in Romania. I due, entrambi residenti a Voghera, si sarebbero impossessati di diverse bottiglie di superalcolici all'interno dell'Esselunga di Tortona, nascondendole in una borsa (valore della merce 200 euro). A fermarli sono stati gli addetti alla vigilanza del supermercato e i Carabinieri.

Dell'accaduto sono state informate la Procura della Repubblica di Alessandria e quella dei minorenni di Torino.