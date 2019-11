Tortona contro la violenza sulle donne

TORTONA - Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999 che anche ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.

La nostra città risponde con tre importanti iniziative: oggi doppio appuntamento alle 18 nella sala "Romita" del municipio per la conferenza su "La violenza in ambito lavorativo. Mobbing - straining - molestie" organizzato dall'associazione Prassagora, mentre alle 19.30 presso la sede del Partito Democratico in via Zenone si terrà il reading letterario "Provate voi ad essere donne".

Infine sempre organizzato dall'associazione Prassagora, mercoledì 27 alle 18 nella sala convegni della Fondazione Cassa Risparmio di Tortona si terrà invece la tavola rotonda sul tema “Codice rosso. La violenza di genere: procedure e comportamenti”, a cui parteciperanno anche la presidentessa del comitato di Tortona della Croce Rossa Italiana Patrizia Mauri, i carabinieri della compagnia locale e la vice presidentessa dell’associazione Me.Dea di Alessandria Francesca Brancato, responsabile delle case rifugio.