Questo weekend a Tortona è già Natale

TORTONA - Continua il ricco programma delle manifestazioni in attesa del Natale a Tortona: oggi pomeriggio, sabato 7, dalle 15.30 si terrà la prima "Caccia al tesoro degli Elfi" organizzata da PazzAnimazione in collaborazione con i commercianti della via Emilia Sud; alla stessa ora, presso il Museo Diocesano in via Seminario ci sarà l'apertura della mostra "Presepi d’arte" a cura dell’Associazione ArquaTor Presepi Onlus ed un'ora dopo alle 16.30 sul sagrato della chiesa di San Michele, spazio alla musica di "Colinda" con canti natalizi della tradizione rumena a cura del coro amatoriale Colindita.



Domani, domenica 8 dicembre, dalle 15.30 per i più piccoli c'è la "Grande parata delle Fiabe" organizzata da PazzAnimazione con la sfilata dei più noti personaggi delle favole per le vie del centro.