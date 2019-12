In 20 licenziati dalla cooperativa perché iscritti al sindacato Si Cobas. La protesta

20 lavoratori della cooperativa Clo di Tortona hanno manifestato pacificamente davanti al supermercato Coop (per conto del quale Clo gestisce i magazzini) per chiedere il reintegro dei licenziati. "Le lettere sono arrivate dopo che ci siamo iscritti al sindacato - dicono - Alcuni di noi lavorano per Clo da dieci anni e non hanno mai avuto problemi". La cooperativa avrebbe chiuso le porte del dialogo: "Per questo siamo davanti alla Coop, per chiedere al colosso della distribuzione di intervenire". I dipendenti licenziati sono quasi tutti di origine straniera, regolari. Circa 700 euro lo stipendio mensile medio, per turni di almeno 8 ore di lavoro giornaliero.