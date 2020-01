Garbagna e Boys volano nei recuperi

GARBAGNA - Tre reti per continuare la rincorsa in campionato: così i biancorossi di casa piegano il Lerma grazie al gol di Gardella nel primo tempo e alla doppietta di Marcantonio nella ripresa, dopo che Lettieri aveva temporaneamente rimesso in parità l'incontro.

Tre punti importanti anche per i Boys Ovada che superano lo Stazzano con un classico 2-0: sul tabellino dei marcatori i nomi di Ciliberto nel primo tempo e Jarsu nel finale per mettere al sicuro il risultato.

Domenica prossima torna il campionato con tutte le squadre impegnate in campo tranne il Gruppo Sportivo Lobbi che osserverà un turno di riposo.