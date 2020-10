Agitazioni sindacali nel tortonese

TORTONA - E' sciopero al polo logistico di Rivalta Scrivia: da questa mattina i lavoratori dai cancelli chiedono salario diritti e dignità per tutti.

"La forza degli operai va oltre i fogli di via e le bugie di aziende e prefettura - dicono dal sindacato SiCobas - in nostri assistiti si sono uniti e organizzati per rispondere all'attacco dei padroni, del governo e di confindustria. Oggi 23 ottobre è sciopero nazionale della logistica anche a Tortona e Alessandria".

Arrivano segnalazioni di picchetti e manifestazioni in tutto il tortonese: dalla In's del polo logistico di Rivalta Scrivia dove è stato girato il video, ai lavoratori della Miliardo Yida di Pontecurone passando per quelli della FedEx-TNT di Spinetta Marengo gli operai in lotta chiedono a tutti solidarietà e partecipazione allo sciopero davanti ai cancelli del magazzino Arcaplanet di Torre Garofoli.

"Chi tocca uno tocca tutti - concludono - la lotta dei lavoratori in sciopero è la lotta di tutta la classe lavoratrice per migliorare le condizioni di lavoro e di vita per tutti".