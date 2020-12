Avvistati cinghiali a Tortona

TORTONA - Con il passaggio del Piemonte in zona arancione ha riaperto la possibilità per coloro che sono in regola con i documenti di tornare a caccia, sia pure solo all'interno del proprio comune. Se i cacciatori non possono andare alla selvaggina, è curioso notare come gli effetti della quarantena che già in primavera aveva visto molti animali selvatici avvicinarsi alle città e riprendersi i propri spazi approfittando dell'apparente assenza degli esseri umani si stiano riproponendo anche in inverno.

Sono infatti stati segnalati avvistamenti di più cinghiali, sembrerebbe una coppia con i piccoli, in strada Fornaci nascosti nella boscaglia adiacente la salita che porta in corso Coppi dove talvolta li si trova mentre mangiano dai bidoni in strada o in via Guala, probabilmente diretti verso l'Ossona nel cui letto ci sono state altre segnalazioni di avvistamenti all'altezza di viale Kennedy.

Superfluo ricordare che al di là della premessa iniziale non è possibile cacciare all'interno dei centri abitati e che per coloro che si trovano a guidare lungo quelle strade, specialmente con il buio, è raccomandata la massima prudenza per evitare incidenti.